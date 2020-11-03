Рада в цілому ухвалила законопроєкт про дозвіл зміни по батькові

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №2450, що дозволяє українцям змінити по батькові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 259 нардепів.

Згідно із законопроєктом, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я і (або) по батькові.

Також особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я або по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над дитиною, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Зазначається, що в разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування.

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