Україні потрібно врегулювати ситуацію навколо "Мотор Січ" і заробляти гроші, а не клянчити кредитний дріб'язок, - експерт

Уряд Дениса Шмигаля "клянчить дріб'язок" у кредит у західних партнерів, хоча має можливість заробляти мільярди на співпраці з Китаєм. Для цього потрібно лише врегулювати конфлікт з китайськими інвесторами "Мотор Січ", які вклали в українське підприємство майже мільярд доларів і готові забезпечити компанію замовленнями в Піднебесній.

Про це заявив відомий економічний експерт Олександр Гончаров, директор Інституту розвитку економіки України. Так він прокоментував прохання українського уряду до Європейського інвестиційного банку про надання Україні 25 млн євро на допомогу малим і середнім підприємствам. Відповідне звернення за підписом міністра фінансів Сергія Марченка схвалено на засіданні уряду, передають Українські новини.

"З КНР наша влада побила горщики в усіх напрямках співробітництва та реалізації спільних інвестиційних проєктів. - зазначає Олександр Гончаров. - Дійшло до того, що Китай вже має намір за допомогою міжнародного арбітражу стягнути з України 3,5 млрд дол. США через ПАТ "Мотор Січ" (дедлайн до 10 листопада цього 2020 року)".

Але замість того, щоб розблокувати інвестиційну угоду, яка обіцяє Україні величезний прибуток і потенційне домінування на ринку авіаційних двигунів КНР, український уряд випрошує кредитні копійки у європейських партнерів.

"Гроші треба заробляти там, де їх багато. - Нагадує Гончаров. - Однак українська влада постійно сходить з шосе, щоб збирати невеликі гриби в особисті кошики, і не поспішає в грибні місця. Судіть самі, ось статистика за обсягами грошової маси в країнах світу: 1. Китай - $ 25 трлн, 2. США - $ 14 трлн, 3. Німеччина - $ 3,3 трлн ", - вказує економіст перспективні напрямки для співпраці.

Також Гончаров зазначив, що залучаючи в українську оборонку і авіаційне двигунобудування партнера в особі Туреччини, Україна знову навмисне створює потенційний конфлікт, тепер з ЄС.

"Ну а навіщо треба було поспішати укладати Україні договірні відносини з Туреччиною як стратегічним партнером? Це що, в противагу Німеччини і Франції? Особливо в контексті останніх трагічних подій, тим більше - в Берліні засудили нападки Ердогана на Макрона", - аналізує економіст незграбну зовнішню політику українського уряду, і зазначає, що США Україна навряд чи може розглядати як надійного і зрозумілого партнера - у них "все занадто заплутано і невизначено".

"І що в результаті маємо? Кабмін Шмигаля на засіданні прийняв чергове рішення звернутися в Європейський інвестиційний банк з проханням отримати кредит в розмірі 25 млн євро для допомоги малим і середнім підприємствам в боротьбі з COVID-19. Тепер це вже норма, клянчити дріб'язок?" - обурюється експерт.

Як повідомлялося раніше, український уряд потрапив в ряд серйозних скандалів в питанні військового співробітництва з Туреччиною. У делегацію для візиту і переговорів в Анкарі включили колишнього власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва: він продав контрольний пакет акцій більше чотирьох років тому групі китайських інвесторів, а експерти називають його в нинішньому статусі "лижним інструктором", який не має стосунку до підприємства. Це означає, що українська влада робить турецькій стороні пропозиції і дає гарантії, яких не зможє виконати.

Інший скандал - пропозиція віцепрем'єра Олега Уруського туркам про покупку 50% акцій "Мотор Січ". Але ж контрольний пакет уже багато років контролюють компанії з КНР, яким Україна штучно блокує доступ до управління підприємством. Це викликало гучний скандал - як писали зарубіжні ЗМІ, український віцепрем'єр намагається підсунути туркам вкрадене у китайців підприємство.

Тим часом у вересні 2020 року китайські інвестори повідомили Міністерство юстиції України про можливість подачі позову в міжнародні арбітражні інстанції про стягнення з України 3,5 млрд доларів збитків, нанесених блокуванням законних ділових угод між приватними господарюючими суб'єктами України та Китаю.