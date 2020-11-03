Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко

"Європейська Солідарність" не допустить проходження через парламент узурпаторського законопроєкту Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що не вітає рішення КС про скасування електронних декларацій і нагадав, що завдяки його команді була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за його порушення.

"Вчора депутати "Європейської Солідарності" підписали законопроєкт, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій", - зазначив лідер політсили.

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"Вчора Зеленський намагався налякати Верховну Раду і українське суспільство. Це дуже погано, коли Зеленський хоче бути страшним і когось налякати. Я йому казав ще рік тому і можу повторити – вас ніхто не боїться, ви навпаки стаєте дуже смішним. Погано, коли президент виглядає страшно, але ще гірше, коли над ним сміються. Зупиніться. Я ще раз нагадую свою пропозицію, коли я наполегливо радив – зберіть керівників фракцій Верховної Ради, і ми разом готові пошукати вихід з конституційної кризи, куди ви затягнули країну", – говорить Порошенко.

Порошенко зазначив, що Зеленський, який оточив себе людьми з команди Януковича, хоче перейняти досвід путінського режиму: "За останній тиждень Держдума Російської Федерації внесла зміни в законодавство РФ, яким передбачила права президента країни-агресора Росії Путіна одноосібно звільняти суддів Конституційного Суду. Дуже сподобалася ця ідея Зеленському, і він хотів продавити її через Верховну Раду".

За словами п'ятого президента, "Зеленський намагається скористатися цією можливістю для того, щоб наблизити країну до диктатури".

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"Зеленський в абсолютно незаконний, неконституційний спосіб, всупереч Конституції, де обов’язки Президента чітко визначені в 106 статті, а елементи захисту Конституції і Конституційного Суду теж чітко відображені в Конституції, намагається штурмом взяти Конституційний Суд. Для того, щоб за порадами Портнова, Татарова, Смірнова – всіх поплічників Януковича – сформувати лояльний до себе Конституційний Суд, який буде робити так само, як і робив за часів Януковича-Портнова у 2010-му році, тобто схвалювати узурпацію", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

"Вам недостатньо, що великий друг України, керівник Венеціанської комісії Букіккіо, і керівництво GRECO – органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу – звернулися до вас із проханням зупинитися. Ви цього не чуєте. Позицію Венеціанської комісії дуже легко отримати, я це робив багато разів. Звертаєтеся до Венеціанської комісії, даєте час на вивчення проєктів законодавства. Збирається сесія Венеціанської комісії, отримуєте пропозиції, бо це дорадчий орган Ради Європи. І якщо Україна вважає себе європейською країною, ми це точно зможемо зробити, й імплементуємо це в українське законодавство. Я можу наголосити, що всі важливі законопроєкти щодо антикорупційного законодавства пройшли експертизу Венеціанської комісії, отримали підтримку наших міжнародних партнерів і тому вони так важливі", - додав Порошенко.

П'ятий президент упевнений, що Рада проголосує законопроєкт, який вчора підписали представники "Європейської Солідарності", який повертає електронне декларування та кримінальну відповідальність за його порушення.

"Залиште вже в спокої Конституцію. І не треба лякати Україну та українців достроковими парламентськими виборами, ви, пане Зеленський, на них програєте, бо ви втратили довіру людей", - резюмував Порошенко.