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Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку. ВIДЕО

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Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов зачитав заяву із закликом до суддів КС добровільно піти у відставку "і зробити це негайно".

Зазначається, що під час зачитування заяви до трибуни вийшла більшість депутатів, які перебували в залі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук

Топ коментарі

  • Игорь Коваленко ade8f88c
    Вы еще попросите волков мясо не есть,рыбу-в воде не плавать,птиц-не летать. Это так тупо...Оттуда только вперед ногами.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    давление на суд - молодьожная стаття, дело криминальное ! Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1463
  • Анатолий Панасюк
    Постой паравоз, не стучите колёса. К чему эти призивы? Кто пойдёт добровольно от такого "корыта"- хороший уход, хорошее питание, заоблачная зарплата и офигенная пенсия! Только в том случае, если бы на их месте оказался какой-то дурачок.
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