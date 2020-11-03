Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку. ВIДЕО

Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов зачитав заяву із закликом до суддів КС добровільно піти у відставку "і зробити це негайно".

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Зазначається, що під час зачитування заяви до трибуни вийшла більшість депутатів, які перебували в залі.

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