Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку. ВIДЕО
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Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов зачитав заяву із закликом до суддів КС добровільно піти у відставку "і зробити це негайно".
Зазначається, що під час зачитування заяви до трибуни вийшла більшість депутатів, які перебували в залі.