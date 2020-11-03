У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький
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Так званий мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним. Але питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Конституційного Суду Олександр Тупицький.
За його словами, Конституційний Суд ще не ухвалив рішення за цим законом. Водночас, він наголосив, що не бачить особливих проблем з його конституційністю.
"Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин", - заявив Тупицький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 листопада, Конституційний Суд продовжить розгляд конституційності закону про функціонування української мови як державної.