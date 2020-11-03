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У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький

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У законі про мову немає особливих проблем, але є питання нацменшин, - глава КС Тупицький
Так званий мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним. Але питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Конституційного Суду Олександр Тупицький.

За його словами, Конституційний Суд ще не ухвалив рішення за цим законом. Водночас, він наголосив, що не бачить особливих проблем з його конституційністю.

"Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин", - заявив Тупицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 листопада, Конституційний Суд продовжить розгляд конституційності закону про функціонування української мови як державної.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    В Україні нема ніяких нацменшин, бо в українському паспорті нема графи національність. Юридично всі громадяни України є українцями. Якщо хтось вважає, що він не українець, то він автоматично перестає бути громадянином України. Тому всі мови, крім української в Україні мають статус іноземних і ніякого застосування у державному управлінні та побуті не можуть мати. Весь аудіо візуальний простір України має бути україномовним. Хто проти цього - той ворог українського народу.
  • alex orly
    В кожній країні є нацменьшинства, І ЩО??? Треба переглядати мовний закон??? Що ти ДУРНЮ верзеш!!!!!!!!!!
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Есть серьёзная проблема с кучей непонятной недвижимости у судей и особенно земелькой в Крыму В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий - Цензор.НЕТ 7641
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