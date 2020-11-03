Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР

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Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР
Російські війська на Донбасі відновлюють окопи та укріплення на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує проведення інженерних робіт на передових позиціях шляхом відновлення наявних окопів, їх розчищення та зміцнення майже по всій лінії розмежування, а також проведення фортифікаційних робіт з обладнання другої лінії оборонних рубежів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділяється обладнанню хибних позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню.

Крім того, з метою активізації розвідки та диверсійної діяльності передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.

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Топ коментарі

  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    не может такого быть, зелох такого в глазах у хийла не увидел
  • Vladimir T fd7dc273
    Новость? Стесняюсь спросить: А вы чего ожидали? Или вы на полном серьезе рассчитываете, что последует адекватная реакция нашего, прости господи, "главнокомандующего"?
  • Fjall_Raven
    значит скоро выйдет презердентский указ, о введении штрафов на передовой для всу, за разрушение восстановленых руссобурятами окопов и укреплений.
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