Настання відповідальності за збитий МН17 - неминуче, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що притягнення до відповідальності винних за катастрофу літака рейсу МН17 неминуче.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це Кулеба заявив під час відеоконференції з міністрами закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів).

"До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче", – зазначив міністр.

Глави МЗС обговорили розвиток подій у межах судових процесів у Нідерландах і в міжнародних судових інстанціях. Учасники позитивно відзначили приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти РФ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Україна поінформувала про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17. Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності, зазначили в МЗС.

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