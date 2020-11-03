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Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії

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Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії
Російська Федерація продовжує скоювати злочини проти Православної Церкви України та її вірян на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в представництві президента України в Криму у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні митрополит Сімферопольський і Кримський Климент (Климент Крим) отримав пакет документів від так званого "Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим", де міститься вимога демонтувати дерев'яний храм Православної церкви України "Неопалима купина" в Євпаторії у строк до 3 листопада 2020 року та виплатити штраф у розмірі 50 000 рублів.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії Православної Церкви України та її вірян. Рішення так званого суду і подальші вимоги демонтувати храм "Неопалима купина" в Євпаторії спрямовані на витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих засобів і дій для захисту Української Церкви: інформація про системні порушення права на релігійну свободу і зазіхання на майно Православної Церкви України в Криму комунікується з дипломатичним корпусом та міжнародними організаціями, факти порушень зібрано та надано до включення у щорічну Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН по Криму. Представництво знаходиться у постійному контакті з кримськими правоохоронцями, які фіксують злочини, що здійснює Російська Федерація та її окупаційні адміністрації щодо релігійних свобод в рамках кримінальних проваджень" - заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит Климент звернувся до генсека ООН через утиски в ПЦУ в окупованому Криму: "Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми"

Нагадаємо, що 23 липня 2020 року Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські окупанти вручили постанову про знесення храму в Євпаторії. Так званий "Євпаторійський міський суд" в листопаді 2019 року ухвалив рішення знести дерев'яний храм Православної церкви України, будівництво якого було розпочато ще до окупації півострова Росією:

"Зобов’язати в солідарному порядку відповідачів Громаду в ім’я Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" і Управління Кримської Єпархії Української православної церкви звільнити муніципальний земельну ділянку загальною площею 30,25 кв. м, шляхом демонтажу зведеної на ній будівлі", – йдеться в рішенні окупаційного "суду".

Окупаційна влада Криму зажадала демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії 01

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Почему же мы в ответ не можем выгнать с Украины всем московских попов и зачистить от московской нечисти Киево-Печерскую Лавру?
  • Aleks T c3834cab
    Ответный шаг-- объявить церкви Московского патриархата вне закона.
  • Король Літр
    Это капец! Роосийская церковь опутала всю Украину, как спрут. Цветет и пахнет. При этом со всех углов волают об "ущемлении". В Крыму единственная украинская церковь, и ту сгнобили. Что на это скажут прихожане МП? В частности, российский поп из ОПы Трофимов?
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