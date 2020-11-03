Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дистанційну роботу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4051 про дистанційну роботу українців. Документ у вівторок, 3 листопада, підтримали 311 народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кореспондент".

Зокрема, законопроєкт передбачає: розмежувати поняття надомної роботи і дистанційної роботи; роботодавець зобов'язаний ознайомити не менше ніж за два місяці співробітників з умовами та специфікою переведення на режим гнучкого робочого часу і забезпечити точний облік відпрацьованого часу та контроль за його дотриманням; при надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи чи організації, якщо інше не передбачене в трудовому договорі.

Також документ передбачає, що працівникові надають можливість вимагати від роботодавця тимчасовий (до двох місяців) перехід на дистанційну роботу в разі, якщо на робочому місці щодо нього вчинили дії, що містять ознаки дискримінації.

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Також у документі прописано, що дистанційна робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця, у будь-якому місці за його / її вибором і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а надомна робота виконується працівником за місцем його / її проживання або в інших заздалегідь обраних ним / нею приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їхньої сукупності.

Нагадаємо, що з початку запровадження карантину близько половини українських компаній скоротили зарплати співробітникам на 20-30%.