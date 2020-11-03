Відтермінування запровадження фіскалізації для ФОПів свідчить про підготовку до дострокових парламентських виборів, - журналіст Плінський

Якщо Разумков від імені "слуг" почав загравати із "заблудлими" ФОПами і готовий скасовувати реформи, тож достроковим виборам таки бути.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

"То що, дострокові?

Пишуть, що лідери фракцій Парламенту, на засіданні у Разумкова, домовилися відтермінувати запровадження фіскалізації для ФОПів на один рік.

Замість 01.01.2021 на 01.01.2022.

Якщо це так, то всіх вітаю зі стартом передвиборчої кампанії дострокових парламентських виборів.

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Закони про фіскалізацію ухвалювала монобільшість "Слуг" як елемент непопулярних, але дуже важливих і потрібних реформ.

Реформ, які потрібно проводити зараз і швидко.

Їх провели, закони 128 і 129 ухвалили.

Протистояння цьому було з перших днів, але тоді влада розуміла, що боротьба з тіньовою економікою без контролю руху товарів і грошей неможлива.

Влада була сильною, сміливою, зухвалою, впевненою в собі.

Але рік минув, довіра до влади знижувалася,

реформи стали сповільнюватися, а тиск вулиці і парламентської опозиції зріс.

Історія з КС створила для "Слуг" ідеальний шторм, в якому дострокові вибори - не міф, а наближувана реальність.

Для інших партій теж.

І всі в цих умовах розуміють, що відкат реформи фіскалізації за місяць до її активації – чудовий кейс для передвиборчих гасел: "Ми врятували малий бізнес".

Армія в 1 200 000 ФОПів з їхніми сім'ями - близько трьох мільйонів голосів на виборах.

Ними можна нехтувати, коли ти при владі, коли ти сильний і проводиш реформу з доробком на майбутнє.

А коли ти думаєш не про економіку, а про вибори, то починаєш думати тільки про те, як отримати ці голоси.

Нехай навіть на шкоду розвитку країни.

Якщо Разумков від імені "слуг" почав загравання із "заблудлими" ФОПами і готовий скасовувати реформи, тож достроковим виборам таки бути.

А те, що він це узгоджує з опозицією взагалі видається дивним", - заявив Плінський.



