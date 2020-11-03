Відтермінування запровадження фіскалізації для ФОПів свідчить про підготовку до дострокових парламентських виборів, - журналіст Плінський
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.
"То що, дострокові?
Пишуть, що лідери фракцій Парламенту, на засіданні у Разумкова, домовилися відтермінувати запровадження фіскалізації для ФОПів на один рік.
Замість 01.01.2021 на 01.01.2022.
Якщо це так, то всіх вітаю зі стартом передвиборчої кампанії дострокових парламентських виборів.
Закони про фіскалізацію ухвалювала монобільшість "Слуг" як елемент непопулярних, але дуже важливих і потрібних реформ.
Реформ, які потрібно проводити зараз і швидко.
Їх провели, закони 128 і 129 ухвалили.
Протистояння цьому було з перших днів, але тоді влада розуміла, що боротьба з тіньовою економікою без контролю руху товарів і грошей неможлива.
Влада була сильною, сміливою, зухвалою, впевненою в собі.
Але рік минув, довіра до влади знижувалася,
реформи стали сповільнюватися, а тиск вулиці і парламентської опозиції зріс.
Історія з КС створила для "Слуг" ідеальний шторм, в якому дострокові вибори - не міф, а наближувана реальність.
Для інших партій теж.
І всі в цих умовах розуміють, що відкат реформи фіскалізації за місяць до її активації – чудовий кейс для передвиборчих гасел: "Ми врятували малий бізнес".
Армія в 1 200 000 ФОПів з їхніми сім'ями - близько трьох мільйонів голосів на виборах.
Ними можна нехтувати, коли ти при владі, коли ти сильний і проводиш реформу з доробком на майбутнє.
А коли ти думаєш не про економіку, а про вибори, то починаєш думати тільки про те, як отримати ці голоси.
Нехай навіть на шкоду розвитку країни.
Якщо Разумков від імені "слуг" почав загравання із "заблудлими" ФОПами і готовий скасовувати реформи, тож достроковим виборам таки бути.
А те, що він це узгоджує з опозицією взагалі видається дивним", - заявив Плінський.