Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України з початку 2021 року.

Відповідне рішення ухвалено за пропозицією комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, заборона не поширюється на надлегкі пакети пластикові завширшки до 225 мм (без бічних складок), завглибшки до 345 мм (з бічними складками) і завдовжки до 450 мм (з ручками), які використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м'яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду. Документ також не торкнеться пакетів, що біологічно розкладаються, проте він передбачає їхнє обов'язкове маркування відповідно до Національного стандарту ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432 діє до: 2015.

Законопроєкт передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам, мають бути утилізовані за рахунок об'єкта господарювання, який їх придбав.

Поширення пластикових пакетів здійснюється на платній основі.

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Передбачається запровадження штрафів за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років таке ж порушення - в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.