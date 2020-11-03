Волонтерка Ксюша Київська збирає кошти на оздоровлення дітей-сиріт, які постраждали через війну на сході України

Волонтерка Оксана Лазебник (Ксюша Київська) традиційно організовує літній відпочинок для своїх підопічних дітей, які втратили батьків в результаті війни на сході України, - дітей, що залишилися круглими сиротами, і дітей загиблих воїнів.

Вона повідомила Цензор.НЕТ, що цього року через загальний локдаун через пандемію змушена везти дітей на оздоровлення взимку.

"Я щиро вдячна кожному з вас, що всі ці 6 років ви підтримуєте мене і допомагаєте у волонтерській діяльності. Разом з вами - ми величезна сила!!!!! Цього року я вперше звертаюся до вас по допомогу. Нелегкий видався 2020 рік для всіх нас, на жаль ... Світова пандемія Covid 19, карантин тощо. Як ви пам'ятаєте, щороку з вашою допомогою я оздоровлювала влітку моїх підопічних дітей на морі, щоб вони по максимуму отримали позитивні емоції, зміцнили здоров'я перед початком навчального року, зарядилися позитивною енергетикою. Це дуже важливо для цих потерпілих дітей! Цього літа через карантинні обмеження низки країн світу та України я цього зробити не змогла. І спостерігаючи за тим, як важко зараз дітям постійно сидіти вдома, в тому числі вчитися весь час дистанційно, я все ж таки зважилася на те, що моїм підопічним дітям конче необхідно змінити обстановку і оздоровитися. І під сонячними променями отримати натуральний вітамін Д для зміцнення імунітету, який зараз дуже важливий.

Наступного тижня 7-17 листопада я хочу вивезти 12 дітей на десятиденний відпочинок в 5* готель з аквапарком в Єгипет.

Нагадаю, що мої підопічні діти - це діти, які постраждали в результаті війни на сході України, діти, які залишилися круглими сиротами і діти загиблих на війні наших Героїв. Для круглої сироти Марини Плінокос це практично остання можливість відпочити в шкільному віці, бо вона закінчує 11 клас і в наступному році їй вже вступати до вишу ... Її батьки і бабуся загинули і залишилася вона тільки зі старшою сестричкою, яка не має такої можливості. Часу відпочити не буде. Так і в Олега Бойка, ліцеїста військового ліцею ім. Богуна, наступний рік теж вступу у Вище військове училище. А круглому сироті Микиті Баула потрібно за медичними показаннями оздоровлення щороку на морі, бо це покращує його загальний стан на весь рік, і напади астми не повторюються", - повідомила Лазебник.

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Загальний рахунок за путівки 144 670 гривень, плюс необхідні гроші на тести перед вильотом. На сьогоднішній день є 4100$. Необхідно ще дуже терміново зібрати 32 600.

"Прошу дуже об'єднатися на добру справу і допомогти зібрати решту суми і цього разу. Залишилося небагато, а щасливі очі і посмішки дітей, як завжди, обіцяю виставляти в щоденному фотозвіт на моїй сторінці у фейсбуці (Ксюша Київська). Давайте ще раз це доведемо!!!! Картка для збору грошей моя, звіт обов'язково", - закликала Оксана Лазебник.

Лазебник Оксана Петрівна

4149499310251671

Приват Банк (на оздоровлення дітей сиріт).