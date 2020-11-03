Ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького, залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві Сергія Старицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

3 листопада 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області та продовжено щодо підозрюваного К. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 листопада 2020 року включно.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

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Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.