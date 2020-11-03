Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду

Ухвалення рішення в Конституційному Суді України за кворуму 17 замість 12 суддів допоможе повернутися в правове русло. Відповідний законопроєкт вже внесено до парламенту.

Про це заявив перший заступник глави парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Наша вимога ... створити умови, за яких КС зможе ухвалювати рішення лише консенсусом, підвищивши кворум у КС з 12 до 17 осіб. Такий законопроєкт вже зареєстрований", - сказав Юрчишин на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

За словами народного депутата, таке рішення змусить КС працювати законно в межах Конституції.

Законопроєкт "Про внесення змін до ст. 10 закону "Про Конституційний Суд України" був зареєстрований під №4311. Картка документа з'явилася на сайті Верховної Ради.

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Ініціаторами законопроєкту зазначені 47 народних депутатів фракцій "Слуга народу" і "Голос", зокрема Юрчишин та заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.