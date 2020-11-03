Тупицький заявив, що боїться за свою безпеку: "Є сфабрикована справа про державну зраду"

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що стурбований через власну безпеку і вважає, що йому хочуть вручити підозру та усунути з посади.

Про це заявив під час брифінгу голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Щодо моєї особистої безпеки. Я також занепокоєний і також вийшов в ефір, щоб відкрито про це попередити.

Є сфабрикована справа про державну зраду. В чому вона полягає, в тому, що ще за радянських часів я отримав земельну ділянку в Криму і приватизував її і 10 років будував будинок. Після введення в експлуатацію я вніс його в декларацію…

Розуміючи абсурдність цього питання, на правоохоронців починають тиснути, щоб якось сфармазонити підозру. Потім вручити цю підозру і через суд відсторонити мене від посади. Такий був план. Керівник ДБР відмовляється це зробити. Його вчора звільнили. Знайдуть іншого".

Також читайте: 31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко

За його словами, після окупації Криму відбулося зміщення ділянок його і сусідської. Сусід у Криму поставив йому ультиматум щодо розмежування ділянок, інакше - погрожував знести будинок Тупицького.

Тупицький пояснив, що уклав договір з адвокатами, щоб врегулювати це питання. Глава КС заявив, що захищав свою власність у Криму і що це дуже просто "не визнавати" правочини в окупованому Криму, замість того, щоб захищати право власності українців там.

Він також пояснив, що не задекларував будинок, бо не мав правових підстав і мав спір із сусідом.

Тупицький сказав, що для його дискредитації також підняли справи щодо анексії Криму, коли КС став на захист цих порушень. В одній із цих справ він був доповідачем. У двох цих справах - голосував "за". Він додав, що суддя за законом не несе відповідальності за свою позицію.

Голова КС сподівається, що думка представника президента у Раді не відображає думок Зеленського. Представник президента заявив, що в КС є група зрадників, яку очолює Тупицький.

Також дивіться: Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький

Очільник КС заявив, що для повного щастя лише не вистачає, щоб десь у мережу злили фото його "російського паспорта".