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31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко

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31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко
У суботу, 31 жовтня, на одного з суддів Конституційного Суду скоїли напад, прізвище судді не розголошується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко.

"Прізвище назвуть у Конституційному Суді. Деталей не знаю. Нападала група осіб. Суддя повідомив нам про цей випадок вчора, 2 листопада", - сказав Сліденко.

У відділі Головного управління Нацполіції в Києві повідомили, що інформації про такий випадок у них немає.

"У нас такої інформації немає. Ніхто з такими заявами не звертався. Якби це було, то за стільки днів, скільки часу пройшло, ми б уже точно знали", - пояснили в поліції.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Ну, и где тело пострадавшего?
  • Василий СПРУТ
    ДА .слышали --напали завалили подарками Дачами в Крыму Особняками В Киеве и еще 10 лямов зелени заставили под кровать запрятать 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4200
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Слёзы мешают мне говорить...
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