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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів
В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3890.

За документ проголосував 251 нардеп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

Штрафувати будуть:

  • за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,
  • невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.

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Топ коментарі

  • Саша Горб
    придурки а не депутаты в масках легче ворам стало
  • Андерсен a4cbf7de
    Теперь осталось обеспечить бизнес постоянными патрулями полиции которые будут это претворять в жизнь. Или они хотят что бы бизнесмены, продавцы, водители, контролеры, официанты и т.д вступали в кулачные бои с "безмасочниками"...
  • Reagan Bush
    Сборище идиотов,наказывается не нарушитель,а лицо которое не имеет права даже косо посмотреть на нарушителя.
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