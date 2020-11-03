Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3890.