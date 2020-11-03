Венедіктова відмовилася відкривати справу щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Офіс Генпрокурора відмовився відкривати кримінальне провадження щодо державної зради нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова відмовилася відкрити за нашою заявою кримінальну справу щодо державної зради депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача. Ці хлопці дезінформували американських високопосадовців неправдивими листами, заявили про нібито міжнародну корупцію між Україною та США за участі кандидата в президенти Джо Байдена, ініціювали створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії щодо цього. Тобто роблять усе для псування стосунків з одним із найбільших стратегічних партнерів України у світі — США", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК нагадали, що уряд США вже назвало Деркача агентом Росії, який 10 років працює в Україні на Кремль.

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"Але Венедіктова не думає, що такі речі треба розслідувати. В Офісі генпрокурора нам відповіли, що не надано "фактичних даних". Що ж, коли нам дозволять проводити слідчі дії і робити експертизи — обов'язково будуть усі відомості. А поки це робота слідства!

Венедіктова ще раз довела свою профнепридатність. Більше того, вона сприяє проросійським силам, які й без того зараз чудово справляються у розвертанні України в бік Кремля", - підсумували в ЦПК.