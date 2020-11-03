Голова Венеціанської комісії Букіккіо в розмові із Зеленським: Важливо відновити довіру до судової системи й особливо до КС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Глава держави подякував за плідну співпрацю, зокрема Венеціанська комісія підготувала понад 150 висновків і експертних оцінок законопроєктів і законів України щодо судочинства, антикорупційного суду і іншого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, що розпочалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією, яку наша держава за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеціанської комісії вибудовувала в останні роки.

Зеленський зазначив, що як Глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом.

"Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", – наголосив президент.

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Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії у цій складній ситуації. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельна реформа.

Голова Венеціанської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного Суду.

Президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.