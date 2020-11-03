Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Рішення комітету - визнати законопрєкт №4304 таким, що відповідає нормам антикорупційному законодавству, рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного та ухвалити проєкт за основу та в цілому, тобто відразу як закон.
Секретар комітету нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко рекомендував ухвалити законопрєкт Разумкова як найбільш компромісний. Проєкт президента нардеп назвав неконституційним.
Представник "Слуги народу" Олексій Жмеренецький висловив думку, що будь-яке рішення Верховної Ради з цього питання буде політичним та не відповідатиме в повній мірі нормам законодавства. За його словами, сесійна зала має сама вирішити, який законопроєкт підтримати.
"За" проголосували 6 членів комітету, 4 утримались, 2 - проти.
Законопроєкт президента Володимира Зеленського на засіданні не розглядали.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.