За останніми опитуваннями, Байден обходить Трампа, зокрема в шести штатах, що вагаються. ІНФОГРАФІКА

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден продовжує лідирувати в президентських перегонах у США, випереджаючи чинного президента США Дональда Трампа в середньому на 8% в національному масштабі, однак розрив у тих штатах, що вагаються, залишається невеликим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 270towin, середній показник підтримки Байдена - 51,1%, Трампа - 43,1.

Серед тих штатів, що вагаються, Байден лідирує в Нью-Гемпширі (53% проти 42% у Трампа), Вісконсині (52% проти 43%), Мічигані (50% проти 44%), Пенсільванії (49% проти 46%), Флориді (49% проти 46%), Арізоні (48% проти 46%).

Трамп лідирує в Техасі (49% проти 48%), Огайо (48% проти 47%), Айові (48% проти 46%).

У Джорджії і Північній Кароліні опитування дають практично рівні результати двох кандидатів.

При цьому найбільш важливими з точки зору кількості виборців є штати Пенсільванія (20 вибірників), Флорида (29), Техас (38).

У 2016 році ключове значення для підсумків національних виборів мали результати голосування в Пенсільванії і Флориді. 2 листопада з чотирьох опитувань, проведених у Флориді, три показують перевагу Байдена з розривом від 4 до 7%, один - Трампа (1%).

У Пенсільванії Байден лідирує за чотирма опитуваннями з різницею від 4% до 9%, Трамп – за двома (1-2%).