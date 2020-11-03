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Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб

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Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб
Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 7 осіб та закінченого замаху на вбивство ще однієї особи, скоєних жителем Попільнянського району (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2020 року місцевий житель – орендар ставка, під час конфлікту з групою осіб, серед яких колишні учасники ООС та військовослужбовці Нацгвардії, скоїв умисне вбивство семи осіб та замах на вбивство ще одного чоловіка, якому вдалося втекти та повідомити про подію правоохоронців.

На цей час обвинувачений перебуває під вартою.

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У ході досудового розслідування проведено понад 100 судових експертиз особливої складності.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Топ коментарі

  • Георгій Григорович Лук'янчук
    він убивав сплячих. Це не дід, у ****
  • Propan
    Вот пусть такой настоящий мужик зайдет к тебе в хрущевку на окраине Масквы, в которой ты спишь, после "работы" тролем, и засадит обойму и тебе и всем твоим домочадцам.
  • Гыг с Вами
    тю...ты чо,хотел кацапа удивить? Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 4165у них каждый день такое.

    Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 7245

    Невоевавший 65-летний убил металлическим чайником и 3 ударами ножа в грудь воевавшего 96-летнего. Просто версия участника той войны никак не хотела совпадать с общепринятыми версиями в нынешней России.
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