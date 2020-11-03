Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 7 осіб та закінченого замаху на вбивство ще однієї особи, скоєних жителем Попільнянського району (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2020 року місцевий житель – орендар ставка, під час конфлікту з групою осіб, серед яких колишні учасники ООС та військовослужбовці Нацгвардії, скоїв умисне вбивство семи осіб та замах на вбивство ще одного чоловіка, якому вдалося втекти та повідомити про подію правоохоронців.



На цей час обвинувачений перебуває під вартою.

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У ході досудового розслідування проведено понад 100 судових експертиз особливої складності.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.