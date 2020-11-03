У Польщі в ДТП загинув українець

Унаслідок ДТП поблизу міста Прудник на заході Польщі 2 листопада ввечері загинув 30-річний громадянин України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспонденту Укрінформ представник поліції Прудницького повіту Анджей Спірко.

За його словами, українець намагався втекти від поліції, чим викликав ДТП.

"Водій автомобіля Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції і світлових і звукових сигналів поліцейського автомобіля і різко прискорив рух. Незабаром від не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault, який їхав своєю смугою. Незважаючи на надану медичну допомогу, 30-річний українець помер", - повідомив Спірко.

Він додав, що інший учасник ДТП, водій автомобіля Renault, не постраждав.

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Польська поліція встановлює обставини ДТП, а також з'ясовує, чому чоловік не зупинився на вимогу поліції.

Спірко зазначив, що громадянин України проживав і працював недалеко від місця ДТП.