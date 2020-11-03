Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС. ВIДЕО
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.
Крім того, ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета недалеко від населеного пункту Водяне.
У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території і передані на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.
Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.