Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС. ВIДЕО

3 11750
Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу дістав поранення український воїн.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Крім того, ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета недалеко від населеного пункту Водяне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ відновлюють окопи та укріплення на передовій, - ГУР

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території і передані на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Символічне фото, зроблене Воїнами. На світлині в нашого Воїна руки зв'язані зеленою стрічкою.
    Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3404
  • alex bf2834f5
    надо больше новых,нужных и полезных КПВВ строить
  • Чайка Київ
    Одужання нашому воїну.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини