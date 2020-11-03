Новини • Коронавірус і карантин

Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко

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Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин вихідного дня в Україні ще обговорюється. Однак карантин в країні буде продовжено з 9 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

"Це була розмова, але питання розглядається про те, як працювати і застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію", - повідомив Ляшко.

При цьому він нагадав, що карантин в Україні триватиме до кінця року.

"Карантин у нас із березня місяця, він триває до 31 грудня. Ми живемо зараз у рамках адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", - додав Ляшко.

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Топ коментарі

  • Atman 9af553dd
    тобто, з понеділка по п'ятницю всі в набитих маршрутка, а субота - неділя всі по норам! Геніально!! Парки не забудьте закрити і патрулів туди заслати!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    новое слово в эпидемиологии - карантин выходного дня ))))
    5 дней зараза бушует, на выходных - по скворечникам и всем смотреть "скотов" и "кварталы"
    гениально!
  • Rhodesian
    идиот...
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