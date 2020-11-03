Суддя Вовк вирішував питання з ексглавою ОП Богданом та Офісом ГПУ, - "Слідство Інфо" опублікувало другу частину розслідування "Нарадча кімната-2". ВIДЕО

Журналісти оприлюднили другу частину фільму "Нарадча кімната-2". У ній йдеться про контакти глави скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з оточенням президента Володимира Зеленського в 2019 році, зокрема, з Андрієм Богданом.

Як передає Цензор.НЕТ, розслідування розміщено на ютуб-каналі "Слідства.Інфо"

У другій серії видання обіцяє показати розмови суддів ОАСК, що стосуються рішень на користь Російської православної церкви в Україні і зняття заборони на показ в Україні серіалу "Свати", до виробництва якого свого часу був причетний Володимир Зеленський.

Зазначається, що ці розмови досі не публікувалися.

Під час роботи над фільмом журналісти "Сліства.Інфо" проаналізували майже дві тисячі годин записів з кабінету голови ОАСК Вовка.

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