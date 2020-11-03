Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США. ВIДЕО
Поговоримо про таке:
- Вибори в США. Чого чекати Україні за результатами голосування?
- Що відбувається у фракції "Слуг народу"? Чи є шанси якось зшити монобільшість?
- Чому "слуги народу" збунтувалися проти Зеленського?
- Антиконституційний суд. Як малограмотні чоловіки в мантіях з низькою соціальною відповідальністю кидають країну в політичну кризу, а на додачу - цілком можливо - і в економічний хаос?
- Як Медведчук і Коломойський об'єднали зусилля в наступі на українську державність і які є способи їм протистояти?
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