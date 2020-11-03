Новини • Вибори в США і Україна, Конституційна криза

Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США. ВIДЕО

9 67526
Новини летять, як скажені, тому сьогодні увечері беріть чай (або щось міцніше, з огляду на зміст цих новин) і приходьте на стрім "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою і Богданом Буткевичем. Час зустрічі - 20:45.

Поговоримо про таке:

- Вибори в США. Чого чекати Україні за результатами голосування?

- Що відбувається у фракції "Слуг народу"? Чи є шанси якось зшити монобільшість?

- Чому "слуги народу" збунтувалися проти Зеленського?

- Антиконституційний суд. Як малограмотні чоловіки в мантіях з низькою соціальною відповідальністю кидають країну в політичну кризу, а на додачу - цілком можливо - і в економічний хаос?

- Як Медведчук і Коломойський об'єднали зусилля в наступі на українську державність і які є способи їм протистояти?

Залишайте ваші запитання і думки з приводу всього цього у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення, якщо ви ще цього не зробили.

Сподобалося, що ми робимо? Подивіться попередні випуски проєкту журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ". У нас нічого особистого - тільки факти, і найкраща аналітика українського ютуба від найкращої пари українських медіа!

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Мой прогноз- трамп победит с разгромным счетом- примерно в 320 голосов выборцев! Техас, Флорида за Трампа, впервые, скорее всего Мичиган станет республиканским, далее Нью Йорк сити- за республиканцев! Все будет ок! Кстати, наш губернатор Техаса уже разместил национальную гвардию в 4 крупных городах Техаса- Остин, Сан Антонио, Даллас , и Хьюстон! По 1000 нацгвардейцев с техникой! На всякий случай!
  • Fantomas
    Байден побеждает!
    расия со своим агентом трампом теперь в жопе Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5164
  • Алексей Достоевский
    От ти і слухай, копрофіл
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини