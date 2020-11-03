Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться

Гравці і персонал першої команди київського "Динамо" здали обов'язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії напередодні матчу третього туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Барселоною", які дали необхідні результати для проведення матчу 4 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Динамо.

"На щастя, всі тести членів делегації виявилися негативними, тому коронавірус не завадить проведенню завтрашнього поєдинку", - повідомляє сайт.

Згідно з протоколом УЄФА, через відсутність певної кількості футболістів у заявці команди матчі можуть переноситися.

Як повідомлялося, 1 листопада шість футболістів основного складу київського "Динамо", асистент головного тренера і чотири представники персоналу команди здали позитивні тести на COVID-19 напередодні вильоту в Барселону.

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