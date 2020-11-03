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Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ

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Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ
У зв'язку з порушенням російсько-терористичними військами режиму припинення вогню українські представники в Спільній центрі контролю і координації направили письмову ноту в СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу української делегації в ТКГ.

Зазначається, що питання чергового порушення перемир'я обговорюватиметься на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Українська делегація ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може привести зрив домовленостей, досягнутих на вищому рівні в нормандської форматі", - сказано в повідомленні.

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Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ 01

Нагадаємо, 3 листопада бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав вогнепального осколкового поранення. Після цього його було госпіталізовано.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    терпилы
  • mrSmith
    "Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3228898

    К каким?
  • 5 копійок
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