Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму
Про це повідомив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зокрема, згідно зі звітом Гідрометцентру Криму, опади, що випали в жовтні, не поліпшили ситуацію у водосховищах півострова, а минулий місяць видався аномально теплим.
"Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і становив: Білогірське - 0.587 млн куб.м, Сімферопольське - 0.347 млн куб.м, Щасливе - 0.112 млн куб.м, Чорноріченське - 0.0, Партизанське - 0.0", - сказано в повідомленні.
За даними Гідрометцентру, тривало інтенсивне спрацювання запасів води водосховищ природного стоку.
"Загальний сумарний запас води у водосховищах до початку листопада становив 43.829 млн куб. м, що на 8.611 млн куб. м менше, ніж місяць тому", - зазначили синоптики.
Минулого тижня Крим.Реалії повідомляли, що Аянське водосховище природного стоку, розташоване у південній частині Сімферопольського району, заповнене менш ніж на третину. Аналогічна ситуація спостерігається в Ізобільненському водосховищі під Алуштою. За місяць воно зменшилося майже на 1 млн кубометрів.