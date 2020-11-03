Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував те, що Національне антикорупційне бюро через неявку на допити вдруге оголосило його в розшук.

Свою думку він виклав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дізнався зі ЗМІ, що мене знову оголосили в розшук - вдруге за два місяці. У справі, в якій я навіть не є підозрюваним. Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів.

У НАБУ про них чудово знають, але, тим не менше, продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями щодо вигаданих обставин. Продовжують спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенка, тепер в інтересах іноземних господарів", - зазначив суддя.

Він висловив упевненість, що в країні – не "конституційна криза", а "криза здорового глузду".

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"Так буває, коли закони підміняються "революційною доцільністю", а головний антикорупційний орган перетворюється в медіакіллера і дешеве піар-агентство", - пише Вовк.

Він також дав свої рекомендації щодо виходу з ситуації: "Я бачу, що президенту болить те, що відбувається в країні і, зокрема, у сфері боротьби з корупцією. Він дуже правильно сказав про необхідність перезавантаження. І почати його потрібно з перезавантаження структур, які плюють на закони, які управляються ззовні і діють у незрозуміло чиїх, але не в українських, інтересах. Це - єдиний шлях, який приведе нас до правової європейської держави".

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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3 листопада НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка "у зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі в допиті й інших процесуальних діях".