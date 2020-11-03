Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія

Розглянутий профільним комітетом Верховної Ради законопроєкт авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим є перехідним, але не вирішує глобально кризової ситуації, що виникла після рішення Конституційного Суду України.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає і близько жодної інтриги щодо запропонованих на комітеті законопроєктів. Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайне повернення декларацій. Як перехідний проєкт, який дає змогу хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не вирішує глобальної проблеми", - сказав Арахамія.

На його думку, президентський законопроєкт про відставку нинішнього складу КС куди більш чітко розставляє акценти й правильніше вирішує ключове завдання відновлення законності.

Арахамія зазначив, що законопроєкт президента сьогодні на комітеті взагалі не розглядали, оскільки, на думку депутатів, це "вкрай ефективна виховна зброя, але вже для тотального виправлення ситуації".

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Голова фракції СН зазначив, що за останні декілька днів з'явився цілий арсенал законодавчих ініціатив щодо запобігання подальшим антидержавним рішенням КС. Серед них "процедурний шлях" зі зміни пропорції голосів під час ухвалення рішень КС або зі зміни мінімальної квоти під час ухвалення рішень.

"Або навіть можна змінити бюджетне фінансування КС. Хоча, все це, безумовно, напівзаходи, які не дають змоги до кінця відновити бездоганність системи. Цю проблему вирішує тільки законопроєкт президента про повне перезавантаження КС", - переконаний нардеп.

Арахамія пояснив, що сьогодні парламент іде одночасно за кількома сценаріями. "Повертаємо в терміновому порядку електронні декларації. Робимо політичну заяву до КСУ із закликом добровільно скласти повноваження. Це влаштувало би всіх. А також починаємо працювати над процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив", - наголосив глава фракції СН.

Арахамія також додав, що парламент уважно відстежує засідання КС і "готовий негайно перейти до більш рішучих заходів у разі появи нових загроз антикорупційній інфраструктурі або ключовим реформам країни".