Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд Мілана, - Аваков

3 листопада Апеляційний суд у Мілані виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у вбивстві журналіста Андреа Рокеллі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Марківа звільнили!!) !!!!

Щойно апеляційний суд ухвалив рішення!"

Омбудсмен Людмила Денісова зазначила: "Справедливість є! Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину"

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.