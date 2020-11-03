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Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа

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Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення італійського суду про звільнення Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення - це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги!"

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А все тому, що "найвеличніший лідер **********" не встиг "взяти справу на особистий контроль"...
  • Ksenia VB
    А як же Антоненко, Дугарь і Кузьменко ???
    Вони не заслуговують виправдання ?
  • Перехватчик
    Вспоминаем,как Порошенко везде поднимал вопрос о освобождении Сенцова и хоть кто-то слышал подобное от Организма о Маркиве?
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