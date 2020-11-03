Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв "Боруссії" з Менхенгладбаха з рахунком 0:6.