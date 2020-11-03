Нацгвардієць Марків, виправданий італійським судом, повернеться в Україну 4 листопада, - Аваков
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Віталія Марківа. У найближчі годину-півтора ми поїдемо до в'язниці "Опера" і заберемо його звідти. І я сподіваюся, що він завтра буде в Україні", - сказав Аваков.
Міністр внутрішніх справ України зазначив, що італійський суд взяв до уваги доводи, зібрані українським слідством.
"Апеляційний суд взяв до уваги всі аргументи, які ми надали, зокрема аргументи, які сформувало українське слідство, і ми офіційними каналами відправили їх сюди. Не дивлячись на весь тиск прокуратури, ці аргументи були почуті", - наголосив Аваков.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.