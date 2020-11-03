Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради. ДОКУМЕНТ

Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нібито протоколи тервиборчкому.

Згідно з документами, до міської ради Слов'янська проходять 6 партій, зокрема "Партія миру і розвитку", від якої проходить і Штепа.

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Загалом, згідно з документами, депутатами обрано 38 осіб.

Нагадаємо, Неля Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися уп'яте. Відтоді суд не може обрати ексмеру Слов'янська запобіжний захід. Чергове засідання суду перенесли на 23 березня 2021 року.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок").