Центрвиборчком через порушення достроково розпустив ТВК в Одеській області

Центральна виборча комісія на засіданні 3 листопада розглянула окремі питання діяльності Кароліно-Бугазького сільського тервиборчкому Білгород-Дністровського району Одеської області і достроково припинила повноваження всього складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зазначається, що в ЦВК надійшли окремі постанови Одеського окружного адміністративного суду, якими доведені до відома комісії встановлені обставини порушень згаданою виборчою комісією виборчих прав окремих громадян бути обраними в багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради.

"Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Кароліно-Бугазької сільської ТВК законодавства України і достроково припинила повноваження всього її складу.

При цьому Білгород-Дністровську районну ТВК зобов'язали не пізніше 24 години 3 листопада 2020 року повідомити місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу цієї сільської ТВК були включені особи, повноваження яких достроково припинені постановою ЦВК, про можливість подачі не пізніше 15 години 4 листопада 2020 року в Білгород-Дністровську районну ТВК нових кандидатур для включення до її складу.

Також Білгород-Дністровську районну ТВК зобов'язали не пізніше 21 години 4 листопада 2020 року сформувати новий склад Кароліно-Бугазької сільської ТВК і невідкладно поінформувати ЦВК про прийняте рішення", - сказано в повідомленні.

Кароліно-Бугазьку сільську ТВК після формування її нового складу зобов'язали невідкладно привести свою діяльність і рішення у відповідність до вимог виборчого законодавства України, з урахуванням рішень судів, що набрали чинності.

Крім того, ЦВК звернула увагу членів згаданої сільської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України при виконанні їх повноважень.

Водночас ЦВК звернулася в Національну поліцію України для проведення перевірки викладених у постанові Комісії обставин і в разі виявлення підстав ухвалення відповідно до законодавства України заходів реагування.

Загалом станом на 29 жовтня 2020 Комісія припинила повноваження 5 095 членів територіальних виборчих комісій. З них - 343 голів ТВК, 296 заступників голів ТВК, 357 секретарів ТВК, 4099 членів ТВК, додали в пресслужбі ЦВК.