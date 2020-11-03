Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф

У США не зафіксували свідчень можливих втручань у голосування на выборах президента з боку іноземних держав. Ці вибори - "найбільш захищені в історії"

Про це заявив в.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вольф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За його словами, жодна іноземна країна не вплине на результати голосування.

"Ми не маємо свідчень успішного завдання шкоди, або змін голосів на виборах з-за кордону", - заявив Вольф.

Оптимістичними оцінками щодо захисту результатів голосування в день виборів поділились і посадовці Пентагону.

"Немає свідчень того, що іноземний зловмисник отримав доступ до виборчої інфраструктури. З огляду на розмір, складність та різноманітність американської системи виборів, жодна країна не здатна змінити результати виборів", - заявили в Пентагоні.

Раніше глава Агентства з кібербезпеки й інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) Крістофер Кребс заявив, що жодні країни не зможуть вплинути на вибори президента.

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