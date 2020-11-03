Українського політв'язня Шумкова в російській в'язниці відвідав адвокат

Адвокат Роман Лизлов 3 листопада відвідав українського політв'язня Олександра Шумкова у виправній колонії у Тверській області Росії.

Як повідомив у Facebook правозахисник Григорій Міхнов-Вайтенко, адвокат зафіксував побої, зокрема "синяк під лівим оком", і з'ясував подробиці їх заподіяння, інформує Цензор.НЕТ.

"У Олександра синець під лівим оком. Минулого тижня співробітник ІК вдарив його, коли Саша лежав на ліжку. Заяву вже зареєстрували, сьогодні Сашу опитав слідчий за участю адвоката. Є свідки серед ув'язнених, на яких співробітник тисне (погрози ШІЗО, позбавлення УДЗ тощо)", - пише Міхнов-Вайтенко.

Тітка політв'язня Людмила Шумкова зазначила, що наглядач пропонував свідкам сказати, що племінник або сам собі заподіяв тілесні ушкодження, або вони нічого не бачили. У разі відмови погрожував посадити їх в ШІЗО, або позбавити права на УДЗ.

"Крім того, цей співробітник після інциденту пропонував Сашку все залагодити "по тихому", але Саша відмовився. Сашко в нормі, тримається, на провокації не піддався. Передає всім слова вдячності за підтримку", - написала жінка.

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Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.

31 жовтня 2020 року співробітник виправної колонії у Тверській області заподіяв тілесні ушкодження незаконно засудженому в Росії громадянину України Олександру Шумкову.