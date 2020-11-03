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Пресконференція Марківа відбудеться 4 листопада в Києві о 14:00

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Пресконференція Марківа відбудеться 4 листопада в Києві о 14:00
Заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував інформацію про час і місце пресконференції звільненого нацгвардійця Віталія Марківа в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "4 листопада, відбудеться зустріч в Україні нацгвардійця Віталія Марківа, якого сьогодні виправдав апеляційний суд Мілана.

Місце проведення: вулиця Медова, 5а, м.Київ. Час: 14:00. Прохання журналістів прибути о 13:30.

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Акредитація представників ЗМІ відбуватиметься за формою і триватиме до 11:00 4 листопада.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А как там "суддя"-итальяшка,впаявший Маркову 24? С такой "квалификацией" ему к нам в Печерский дорога. Или в КС.
  • trawler_tug
    Пресс-конференция после освобождения... Тьфу-тьфу, вспомнилась прессуха Нади Савченко, награды и восторженные толпы "Надя-наш президент", хотя она согласилась и на министра обороны. Уверен, Виталий в сто крат разумнее этой пустой бабехи. Здоровья, удачи и счастья ему в новой жизни в родной стране!
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Ошибка защиты Маркива- это согласие на суд присяжных. Профинансированые пацаками сми подняли волну и не могли не повлиять на присяжных.
    Ни один судья в здравом уме не признал бы его вину. Хоть Италия и не образцовая страна, но правосудие там тоже работает.
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