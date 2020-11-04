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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні

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Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Відні, внаслідок якого загинули щонайменше 5 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків ІД у мережі.

У заяві бойовиків сказано, що за нападом стоїть Абу Дуджаїл Аль-Албані, який напав на людей у центрі столиці Австрії з автоматом і пістолетом.

Також видання опублікувало його фото.

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Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Відні 01

Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Ху#ло замовляє всю цю біду. Він - головний спонсор тероризму у світі. Коли вже світова спільнота остаточно це зрозуміє? Скоріше за все після того, як Трамп піде. Бо його любов до ху#ла реально заважає всім нам жити.
  • Vedana
    Сумно і страшно.
    Такі відбиті - вони ненормальні. Їм не потрібне ні навчання, ні робота, ні сім*я.
    З іншого боку, отакі кричать про віру і релігію, про якісь цінності, будучи при цьому абсолютно обмеженими, дикими і примітивними. Вбивають мирних людей, які не зробили їм зла, з чиїх податків вони отримують соціальну допомогу ... За що ?
    І подають це під соусом якоїсь =святості= ...
    Коли Європа і ширша Західна цивілізація прокинеться, отямиться ?
  • Алексей Достоевский
    И еще Как то наблюдал в Германии лет надцать назад
    В электричке компания молодых турков немецкого разлива шумно разговаривали (наверное баварского на грудь приняли,по обетам корана) Типа там - а че,нас в Германии 10 миллионов Мы скоро этих немцев бла-бла-бла... На остановке старенькая бабушка,лет этак 85 выходя им бросила: "Господа! в 1932 году в Германии было 12 миллионов евреев"
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