"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Відні, внаслідок якого загинули щонайменше 5 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків ІД у мережі.

У заяві бойовиків сказано, що за нападом стоїть Абу Дуджаїл Аль-Албані, який напав на людей у центрі столиці Австрії з автоматом і пістолетом.

Також видання опублікувало його фото.

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Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.