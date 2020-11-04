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Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки

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Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки
Неодноразові заклики до Вірменії та Азербайджану уникати загибелі мирних жителів і шкоди цивільній інфраструктурі залишилися без уваги.

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Замість цього руйнуються будинки, вулиці перетворилися на руїни, а люди змушені шукати притулку в підвалах, - заявила вона. - Подібні атаки мусять припинитися, а винні в їхньому здійсненні або віддачі наказів мають бути притягнуті до відповідальності".

Посилаючись на дані, отримані від обох сторін конфлікту, Бачелет заявила, що приблизно 40 тисяч громадян Азербайджану були змушені тимчасово залишити свої будинки через останні бойові дій. Водночас майже 90 тисяч етнічних вірмен покинули Нагірний Карабах і нині перебувають у Вірменії.

Також читайте: Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет

Бачелет повторила заклик до Азербайджану й Вірменії припинити атаки на міста, школи і лікарні в гірському анклаві.

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    Карабах--это территория Азербайджана (общепризнанная). Все несогласные с этим должны покинуть эту территорию.
    Все просто и все будут живы...
    лугандона и Крыма тоже касается.
  • Павел Стрембовский
    "Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины"
    Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
  • Утилизация ватников
    Брось Карабах!
    Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома - Цензор.НЕТ 1712

    Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
    - Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
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