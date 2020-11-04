Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки
Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Замість цього руйнуються будинки, вулиці перетворилися на руїни, а люди змушені шукати притулку в підвалах, - заявила вона. - Подібні атаки мусять припинитися, а винні в їхньому здійсненні або віддачі наказів мають бути притягнуті до відповідальності".
Посилаючись на дані, отримані від обох сторін конфлікту, Бачелет заявила, що приблизно 40 тисяч громадян Азербайджану були змушені тимчасово залишити свої будинки через останні бойові дій. Водночас майже 90 тисяч етнічних вірмен покинули Нагірний Карабах і нині перебувають у Вірменії.
Бачелет повторила заклик до Азербайджану й Вірменії припинити атаки на міста, школи і лікарні в гірському анклаві.