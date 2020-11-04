Глобальну морську систему зв'язку планують побудувати на острові Зміїний до кінця 2022 року

Державне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" оголосило тендер на будівництво глобальної морської системи зв'язку для гарантування безпеки мореплавання.

Про це стало відомо із системи державних закупівель Prozorro, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Берегову радіостанцію планують побудувати в селі Біле на острові Зміїний, що в Одеській області. Очікувана вартість робіт становить 68 265 872 гривні.

Аукціон має відбутися 19 листопада 2020 року. Строк виконання робіт, зазначений у тендері, — 31 грудня 2022 року.

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Видання зазначає, що Морська пошуково-рятувальна служба оголосила ще 4 тендери на проведення різних робіт, що стосуються будівництва берегової радіостанції. Їхня загальна вартість становить 2 128 666 гривень.

Також ще один тендер оголошено підприємством на острові Зміїний — послуги з аналізу геотехнічної підоснови ґрунту. Їхня вартість становить 28 300 гривень.