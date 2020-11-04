Посол Великої Британії Сіммонс про звільнення Марківа: "Справедливість є і за неї варто боротися"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це посол написала у своєму Twitter.
Сіммонс привітала всіх причетних, хто боровся за звільнення українця.
"Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Привітання всім причетним до цього результату. Справедливість є і за неї варто боротися!" - написала посол.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.