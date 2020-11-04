Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов

В Міністерстві охорони здоров'я припускають запровадження в Україні карантину "вихідного дня". Це потрібно, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати на "винос".

"Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня" - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби", - заявив він.

За словами міністра, комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно запровадити надзвичайний стан. На питання, рекомендує МОЗ це, Степанов підкреслив: "Ми не рекомендуємо".

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