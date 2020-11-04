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Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов

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Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов
В Міністерстві охорони здоров'я припускають запровадження в Україні карантину "вихідного дня". Це потрібно, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати на "винос".

"Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня" - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби", - заявив він.

За словами міністра, комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно запровадити надзвичайний стан. На питання, рекомендує МОЗ це, Степанов підкреслив: "Ми не рекомендуємо".

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Топ коментарі

  • Andrey Levenov
    ну т.е. я правильно понимаю, что когда в день по 100 человек болело то "самоизоляция, десяток ментов мужика с реки доставали, грозные штрафы каждый день, всё закрыто, в маршрутках по 10 человек, метро закрыто" итд итп, а когда ~10000 в день то они собрались "карантин выходного дня"? Скажите прямо - мы просрали все деньги с фонда на популизм, мы бездари и у нас дыра в бюджете невиданных масштабов! изоляцию мы просто не переживём как государство, а потому дохните из-за нас, раз уж выбрали нас. Фронт теперь - каждый город, умирает больше десятикратно, чем на фронте в самые активные фазы!!! Твари.
  • Андрей Сафhjyjd
    Переводьте дітeй на дистанційнe! Трeтини дітeй нeма в класах - всі кашляють, а потім нeсуть ковід до батьків і дідів
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 5989
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