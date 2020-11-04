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Алієв: Ми готові сьогодні ж зупинити війну в Карабасі, якщо Пашинян візьме на себе певні зобов'язання

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Алієв: Ми готові сьогодні ж зупинити війну в Карабасі, якщо Пашинян візьме на себе певні зобов'язання
Фото: АПА
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність зупинити війну в Нагірному Карабасі. Для цього Вірменія має вивести війська з регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба президента Азербайджану.

За його словами, чим швидше закінчиться війна в Карабасі, тим буде краще.

"Я неодноразово говорив... і можу ще раз повторити, що... якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань", - сказав Алієв.

Він заявив, що єдиним компромісом Єревана має бути "повне звільнення всіх окупованих територій згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН і виконанням їхніх основних принципів".

"У базових принципах зазначено, що на початку мають бути звільнені п'ять районів, а потім два. Ми вже в односторонньому порядку звільнили чотири райони. Тому він (прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. - Ред.) має сказати, що війська повинні бути виведені з решти під окупацією територій Агдамського, Кельбеджарського, Лачинський районів. Але він не дає таку заяву. Це показує, що він не хоче припинення війни", - додав Алієв.

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Раніше Алієв повідомляв, що готовий зупинити бойові дії в Карабасі, якщо Вірменія виведе війська і припинить обстріл.

Нагадаємо, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому запросив допомоги у вирішенні конфлікту в Карабасі.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства - Цензор.НЕТ 7531
  • violator
    все по честному . или армяне сами покидают Карабах ( на своих двоих ) или их от туда вынесут . на саму Армению азера не претендуют Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства - Цензор.НЕТ 5578 Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства - Цензор.НЕТ 5578
  • SerjUA
    "полное освобождение всех оккупированных территорий"
    Вот это и есть условие премирия. После этого "можно прекратить стрелять" и все это поймут и поддержат.
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