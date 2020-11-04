Україна в ООН закликала захистити права кримчан

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова на полях 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку закликала посилити дії щодо захисту прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на півострові "триває політика незаконного ув'язнення українців і кримських татар з метою подальшого їх утримання в заручниках вже на території Росії".

Захід об‘єднав дипломатів з Києва, Нью-Йорка, Женеви, Відня та Страсбурга, які опікуються правозахисною проблематикою.

Джапарова у своєму виступі наголосила, що "російська окупаційна влада перетворила Крим на півострів страху, де тривають репресії проти громадян України, які виступають проти окупації".

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За її словами, на півострові "триває політика незаконного ув'язнення українців і кримських татар з метою подальшого їх утримання в заручниках вже на території Росії".

"Лише сьогодні військовий російський суд Північно-Кавказького округу виніс неправомірне рішення про засудження трьох громадян України у черговій т.зв. справі "Хізб ут-Тахрір". Ми не полишимо наших громадян і зробимо все можливе для їхнього повернення в Україну", – пообіцяла дипломатка.

Вона також торкнулася теми зміни демографічного складу населення півострова.

"Позбавлення права на землю, релігію, освіту та мову, примусова зміна громадянства, призов у лави російської армії, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також утиски проти Української православної церкви – всі ці порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, за словами Еміне Джапарової, отримають належну оцінку з боку ООН", - сказано в повідомленні.

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Реакції російської сторони на озвучену інформацію в ході заходу поки немає.