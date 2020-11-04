Законопроєкт Разумкова ще має розглянути правовий комітет Ради, - Гетманцев

Поданий головою ВР Дмитром Разумковим законопроєкт, який відновлює електронні декларації та кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, потрапить у зал парламенту лише після того, як його розгляне парламентський комітет з правової політики,

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроєкт ще має розглянути комітет з правової політики. Після цього ми будемо визначатися", - сказав Гетманцев журналістам у середу в Києві.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

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Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.