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Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС

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Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС
П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із послами країн "Групи семи" і ЄС в Україні, яка відбулася під головуванням США в Групі.

Під час тривалої і плідної розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу. Вони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 р. П’ятий Президент Порошенко відзначив, що партія "Європейська Солідарність" досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

Важлива увага була приділена конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства. Сторони домовились, що вихід із кризи варто шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права.

Петро Порошенко підкреслив важливість виконання Мінських домовленостей та подякував партнерам за підтримку ініціативи України щодо розбудови міжнародної платформи з деокупації Криму.

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Президент Порошенко також висловив вдячність за допомогу Україні з боку країн "Групи семи" та ЄС у питанні боротьби з коронавірусом.

Сторони наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ.

Сторони домовились продовжувати цей діалог в інтересах України та міжнародної єдності та солідарності з нашою державою.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9885
  • Старый зольдат
    Видите, ЗеДолбоДятлы и прочии ОпЖописты, ПРЕЗИДЕНТ обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19. А недопрезидент, чем занят? А оно бабло фонда борьбы с коронавирусом расхищает.
  • Роман с камнем
    Порошенко обговорив із послами країн G7 і ЄС в Україні ситуацію з КС, результати місцевих виборів і боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7133
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